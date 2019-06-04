العراق يفتتح “المنطقة الخضراء”… إنهاء عزلة فرضها الاحتلال الأميركي منذ 2003

2019/06/04 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، افتتاح المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، في مؤشر على انتهاء عزل هذه

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