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شاهد بالفيديو.. ديالى: ساسة ومواطنون يحملون المليشيات المسؤولية عن "التصعيد الطائفي" في قرية أبو الخنازير#


شاهد بالفيديو.. ديالى: ساسة ومواطنون يحملون المليشيات المسؤولية عن
2019/06/05 | 00:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: tZp9y3NBI58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى: ساسة ومواطنون يحملون المليشيات المسؤولية عن "التصعيد الطائفي" في قرية أبو الخنازير#) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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