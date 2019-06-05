المحكمة الإتحادية تدرس خفض سن التقاعد

2019/06/05 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشف النائب عن كتلة سائرون بدر الزيادي، عن وجود دراسة لدى الحكومة الاتحادية تقضي بتخفيض سن التقاعد وتضمينه بمشروع التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد.وقال الزيادي في تصريح صحفي إن الدراسة تتضمن تخفيض سن التقاعد إلى 45 عاماً، بهدف توسيع شمول التقاعد وبالتالي استيعاب الشباب وإعطائهم مجال أوسع في إدارة مفاصل الدولة، لاسيما الخريجين منهم”.وأضاف، أن “المقترح له فوائد عدة منها استفادة المتقاعدين من باقي وقتهم وعمرهم في مجالات أخرى غير الوظيفة لدى الحكومة، في المقابل إعطاء فرصة للشباب ليحلوا مكانهم”.ولفت إلى، أن “ذلك المقترح الاتحادي سيتم رفعه إلى مجلس النواب بهدف دراسته.

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