بارزاني يوضح موقفه من منصب محافظ كركوك

2019/06/05 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ نشر المكتب الإعلامي لمقر البارزاني توضيحاً حول موقف الرئيس مسعود البارزاني في مسألة تعيين محافظ لكركوك وذكر اسم فريدون عبدالقادر لتولي هذا المنصب.و أوضح المكتب “ان البارزاني قد علم بأن نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول قد طلب من فريدون عبد القادر ان يصبح محافظاً لكركوك، وهو يريد ان يتولى شخص وطني مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب”، مشيراً الى انه من الضروري ان يكون هناك توافق بين الكرد والعرب والتركمان لاختيار محافظ كركوك.وأشار المكتب الإعلامي، بأنه “أجرى الكاتب والصحفي عارف قورباني، يوم الأحد الماضي، لقاءاً مع الرئيس مسعود البارزاني وتم التطرق الى مسألة كركوك وتعيين محافظ لها، وتم ذكر اسم فريدون عبدالقادر، ولكن يبدو انه حصل سوء تفاهم لدى الاخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وحصلت قراءات متعددة لهذا الامر في وسائل الإعلام التابعة لهم، ولتوضيح ذلك نبين بأنه تم ذكر اسم فريدون عبدالقادر لمنصب محافظ كركوك بعدما طلب منه كوسرت رسول ان يتولى هذا المنصب، والبارزاني يريد ان يتولى شخص وطني مثل فريدون عبدالقادر هذا المنصب، ولذلك طلب من فرست صوفي ان يزور كوسرت رسول وان يخبره موافقة البارزاني على هذا الاسم، ولذلك نؤكد بأن فريدون لم يطالب بهذا المنصب، بل ان الاتفاق بين البارزاني وكوسرت كان سبباً في اختياره وقال فريدون بأنه لن يستلم منصب محافظ كركوك، لصعوبة الأمر، ولكن اذا كان اختياري سيصب في خدمة اهالي كركوك وحل مشاكلها فلا مانع لدي من ان اكون محافظا لكركوك “.واوضح مكتب البارزاني، “بسبب الاوضاع الغير الطبيعية في مدينة كركوك، وتحسين الواقع الحالي والوضع الامني والاداري للمدينة فمن الضروري وقبل ان يكون هناك اتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، ان يكون هناك توافق بين الكرد والعرب والتركمان وباقي المكونات لاختيار محافظ كركوك، وان يكون هناك اتفاق ايضاً مع الحكومة العراقية، لأنه اذا تم تعيين محافظ ولم تكن لديه السلطة أو لم تكن عليه توافقات بين المكونات الاخرى، لن يتمكن من تقديم الخدمات لأهالي كركوك، ولن يتحقق الاستقرار في المدينة”.

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