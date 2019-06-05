احتراق الاف الدونمات من محاصيل شنگال و حقوق الإنسان العراقية تطلق نداء استغاثة

2019/06/05 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال وجه نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق “علي ميزر الشمري” أمس الثلاثاء ، نداء استغاثة عاجل الى الحكومة الحكومة العراقية للسيطرة على حرائق آلاف الدونمات في شنگال والبعاج غرب محافظة نينوى شمال العراق”.وقال “الشمري” في بيان تلقت ايزيدي 24، نسخة منه ان “على الحكومة العراقية ممثلةً برئيس الوزراء […]

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