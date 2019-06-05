مبعوث امريكا لسوريا:لم نعترف بشرعية بشار الاسد

2019/06/05 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، معتبرة أن مصير رئيسها، بشار الأسد، يجب أن يقرره شعب البلاد، ونفت صحة التقارير حول صفقة الاعتراف بشرعيته.وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، ردا على سؤال حول ما إذا...

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