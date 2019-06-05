(( صرخة بوجه من يظلم المرأة)) من اجل انقاذ الأمة الأسلامية .

2019/06/05 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة الى

السادة المراجع و هيئة علماء الأمة الاسلامية المحترمين الاكارم يرجى اصدار فتاوى باحترام حرية و حقوق و كرامة المرأة و التوقف عن اصدار الفتاوي المعيبة و المهينة بحق المرأة من قبل الكثير من شيوخ المنابر و المجالس الخاصة و العامة .

فليس من المعقول ان الله سبحانه و تعالى الذي جعل الجنة تحت اقدام الامهات يسمح لكل من هب و دب من المجتمع الذكوري باهانة المرأة وهي الام والاخت والبنت والعمّة والخالة والست.

السادة الشيوخ المحترمون.

من هذه الحقائق التي نضعها امام حضراتكم .



نطلب من جنابكم و من خلال منابركم و مجالسكم الكريمة اصدار فتاوى لا تجيز الاساءة الى حرية و كرامة المراة و المساس بحقوقها .



حيث سبب تاخر الأمة الاسلامية و تراجعها من بين صفوف العالم المتقدمة هو شل نصف جسم الأمة الأسلامية ذالك بتغيب حضور المراة و ابعادها عن مكانها المناسب في العمل بجميع اصنافه .حيث هن من يشكلن نصف الأمة ان لم يكن اكثر .

نظّفوا كتبكم مايتصل بفقه المرأة فإنّه معيب.

صالح نعيم الربيعي

ناشط في حقوق الأنسان

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