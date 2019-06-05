2019/06/05 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -ديالى افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء 5 حزيران 2019 ،بان مدنيا اصيب بجروح بنيران مسلحين شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر في حديث لـ ( بغداد اليوم )، ان "مدنيا اصيب بجروح بنيران مسلحين مجهولين قرب قرية الحد الاخضر(18 كم شمال شرق بعقوبة ).واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا في الحادث ".

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على لص، بالجرم المشهود، في منطقة الأسواق وسط مدينة الحلة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز تابعة لها في قسم شرطة البلدة الصوب الصغير تمكنت من القبض على لص، من أهالي

بغداد اليوم _ بغداد

حذر الخبير الأمني هشام الهاشمي، الثلاثاء (4 حزيران 2019)، من قدرة تنظيم داعش على استهداف احياء في مركز العاصمة بغداد بعد الكمين الذي تعرضت له القوات الأمنية في الطارمية شمالي العاصمة.

وكتب الهاشمي على صفحته في فيس

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، اعتقال محكوم مدى الحياة هارب من سجن بادوش، في نقطة تفتيش أمنية، شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مفارز تابعة لقيادة شرطة با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة مدني بهجوم مسلح شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة مدني بهجوم مسلح شمال شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).