الاعلام الامني: مقتل 3 ارهابيين وتدمير وكرا لهم غربي الانبار

2019/06/05 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن مقتل 3 ارهابيين وتدمير وكرا لهم غربي الانبار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقته “خطوة برس” إنه “وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات الجزيرة ، مقتل ٣ ارهابيين وحرق ٣ دراجات نارية وتدمير وكرا للارهابيين بضربة جوية لطيران التحالف، جنوب حقل عكاز غربي محافظة الانبار”.

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