مقتل رجل دين اثر تعرضه لطعنات سكين ببغداد

2019/06/05 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجل دين قتل اثر تعرضه لطعنات سكين في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجهولين اقدموا اليوم، على قتل رجل دين بواسطة سكين قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد".واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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