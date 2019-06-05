حسينية اهل البيت ع في كربلاء المقدسة تحتفل بختمة القرآن الكريم في اواخر رمضان

2019/06/05 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت حسينية اهل البيت عليهم السلام بمناسبة ختمت القرآن الكريم في اواخر رمضان في مدينة كربلاء المقدسة بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء يوم امس الاثنين المصادف الثامن والعشرين من رمضان بحضور جمع من المؤمنين.

وتضمنت الاحتفالية كلمة بالمناسبة لسماحة الشيخ احمد الناصري شكر من خلالها المشاركين من المشرفين والبراعم وقام بتوزيع الجوائز عليهم في اجواء إيمانية قرآنية مباركة.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام الا انها فعالياتها تزداد في رمضان الكريم.

اعلام الحسينية

٤ / ٦ / ٢٠١

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