التقشف.. متى ينتهي؟

2019/06/05 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واثق الجلبي

وانا اشاهد الخريجين من المعاهد والكليات الطامحين بالتعيين يتظاهرون أمام ابواب الوزارات التي غلقت أبوابها اقول في نفسي: الى اين يسير بنا قدرنا؟

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