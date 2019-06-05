موقف العراق السيادي

2019/06/05 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفيق السامرائي

العراق أولاً وبعيداً عن الشعارات القومية ونزعات الحروب والطائفية، وليس من استحقاق العراق أن يُكْتَبَ البيان الختامي للقمة العربية الطارئة من دون أن يشارك

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