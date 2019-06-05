عضو بمجلس كربلاء: المحافظ الجديد سيكون من داخل مجلس المحافظة

2019/06/05 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سمت نفسها "تفاهم كربلاء" وهي الكتلة التي صوتتعلى اقالة المحافظة عقيل الطريحي داخل مجلس محافظة كربلاء اعلنت ان محافظ كربلاء الجديد سيكون من داخل مجلس المحافظة بعد اقالة الطريحي بأغلبية مطلقة بسبب تهم تتعلق بهدر بالمال العام كان مالية محافظة كربلاء قد نفتها لاحقاوقال رئيس تفاهم كربلاء عضو مجلس المحافظة زهير ابو دكه في بيان صحفي حصلت وكالة نون الخبرية على نصه ": يؤكد ابنائكم ومن يحملون ثقتكم في مجلس المحافظة على إصرارهم وسعيهم لخدمة اهلنا الكرماء والدفاع عن حقوق مدينتنا عبر تواصل مستمر مع الحكومه الاتحاديه بكافة مؤسساتها، واضاف نؤكد على استمرارنا بمشروع تصحيح مسار العمل التنفيذي الذي حرم المحافظة من فرص كبيره ومهمهً للازدهار على كل الاصعده، وكان من الواجب علينا هذا التصحيح وفاءا لمدينة سيد الشهداء لمصلحة اهلنا خدام مدينة سيد الشهداء عليه السلام.

واكد البيان ان التجربة السابقة باختيار القياده التنفيذيه من خارج الاعضاء المنتخبين قد اثبتت فشلها وعقمها ولن نسمح بتكرارها باي حال من الأحوال، واشار ان المحافظ الجديد سيكون حصرا من داخل مجلس المحافظة.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون عن محافظة كربلاء حسين المالكي قد صرح في وقت سابق أن منصب محافظ كربلاء، سيكون لدولة القانون بحسب اتفاق الكتل السياسية في مجلس المحافظة، مبينا أن ائتلافه لم يسم محافظا حتى الان، وربما يكون من خارج مجلس المحافظة او من داخله.

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