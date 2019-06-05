مقتل شخصين اثنين وإصابة أخر فى انفجار لغم بمحافظة الأنبار

2019/06/05 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة الأنبار أن اثنين من المزارعين قتلا وأصيب آخر فى انفجار لغم غرب مدينة حديثة....

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