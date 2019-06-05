بالفيديو: اندلاع حريق هائل بسوق لبيع الخضار والفواكه في السليمانية

2019/06/05 | 01:27

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بغداد اليوم - السليمانية

اندلع حريق هائل في سوق لبيع الخضار والفواكه بمدينة السليمانية ليل الثلاثاء - الاربعاء 5 حزير...





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