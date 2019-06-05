2019/06/05 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

يحدث من حين لآخر أن تختلف بعض الدول العربية فيما بينها حول رؤية الهلال لأي من الشهور الهجرية الجديدة، لكن حينما يحدث ذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيد الفطر.. 4 أم 5 حزيران ولماذا الاختلاف؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيد الفطر.. 4 أم 5 حزيران ولماذا الاختلاف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).