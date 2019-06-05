الأدوية والكوادر الطبية من يؤمنها؟

2019/06/05 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد البياتي

عندما نقارن واقع الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين، نعلم ان الخدمات الطبية على قلتها متفوقة على بقية الخدمات خصوصا الكهرباء والماء والبلديات، لكننا

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