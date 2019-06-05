الإعلام الامني: قتل 3 ارهابيين وحرق 3 دراجات نارية بضربة جوية جنوب حقل عكاز

2019/06/05 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، قتل ثلاثة ارهابيين في ضربة جوية جنوب حقل عكاز.

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