2019/06/05 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت– الزمان انتقد الكاتب الصحفي الكبير حسن العلوي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في طلب سحب –اكرامية العيد للموظفين او ما يعرف في العراق بالعيدية .وقال العلوي الذي شغل منصب نائب في البرلمان العراقي في دورات سابقة ويقيم في بيروت الان ، انّه لا يوجد مبرر لقرار سحب العيدية حتى لو كانت الحكومة تظنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاتب الكبير حسن العلوي ينتقد قرار الحكومة العراقية سحب عيدية الموظفين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاتب الكبير حسن العلوي ينتقد قرار الحكومة العراقية سحب عيدية الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).