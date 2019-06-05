2019/06/05 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدام اية الله عماد الدين العوادي العزاوي نحرا بالسكين في ساحة عبد المحسن الكاظمي ببغداد بليلة عيد الفطر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/05 | 02:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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