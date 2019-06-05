2019/06/05 | 02:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في البلدان الأكثر ثراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب حرب ترامب التجارية مع الصين.. البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب حرب ترامب التجارية مع الصين.. البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).