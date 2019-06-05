جيمس جيفري: دور الأسد في مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري

2019/06/05 | 02:33

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العهد نيوز- متابعة

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، معتبرة أن مصير رئيسها، بشار الأسد، يجب أن يقرره شعب البلاد،

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