واشنطن ولندن والمحتجون في السودان يرفضون دعوة المجلس العسكري لإجراء انتخابات

2019/06/05 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم- لندن -الزمان -(أ ف ب) – دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان الثلاثاء أنصارهم إلى تنظيم تظاهرات جديدة، رافضين دعوة وجهها المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامّة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر، وذلك غداة مقتل أكثر من 35 شخصا في ما وصفوه بـ”المجزرة الوحشية”.ونددت واشنطن ولندن بقرار الذهاب الى الانتخابات ودعت الحركة أنصارها […]

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