العيد في بلدان العالم.. أغرب العادات

2019/06/05 | 03:04

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العهد نيوز- متابعة

حلبة ومصارعون ومشجعون بملابس جديدة التفوا حول أرض السباق يطلقون صيحات تشجيع وهتافات ملأت المكان كله بالفرح ابتهاجاً بالضيف القادم.

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