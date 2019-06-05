"تفاهم كربلاء": المحافظ الجديد سيكون من داخل مجلس المحافظة "حصرا"

2019/06/05 | 03:35

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العهد نيوز- كربلاء المقدسة

اعلنت كتلة تفاهم كربلاء ان محافظ كربلاء الجديد سيكون من داخل مجلس المحافظة بعد اقالة الطريحي بأغلبية مطلقة بسبب تهم الفساد.



وقال

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