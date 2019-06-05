2019/06/05 | 03:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مباحث في الاستخبارات (179) بطاقات الائتمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بشير الوندي
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مدخل
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بطاقات الائتمان من اهم واجهات الاقتصاد الرقمية وعنوان للتقدم التكنولوجي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مباحث في الاستخبارات (179) بطاقات الائتمان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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