ترمب يصف عمدة لندن بالفاشل،

2019/06/05 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وسائل الاعلام خبر وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى مطار ستانستد، في لندن، اليوم (الاثنين)، في زيارة دولة للمملكة المتحدة تستمر 3 أيام.

وكان ترمب وقبل وصوله إلى لندن، قد شن هجوما على صادق خان عمدة لندن، فوصفه بأنه «فاشل تماماً»، بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافت ترمب في زيارة رسمية لبريطانيا.

وطريقة ترمب في اطلاق تصريحاته تتم كالعادة على حسابه بموقع «تويتر» حيث كتب وهو لازال بطائرته قبل هبوط طائرته للمطار: «صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضاً جداً تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر، أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا».



وأضاف: «إنه فاشل تماماً ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي».

وكان خان قد وصف ترمب بأنه يمثل «خطراً عالمياً» و«لا ينبغي لبريطانيا بسط البساط الأحمر له»، وانتقد بشدة قرار الحكومة بتوفير استقبال رسمي سخي لترمب هذا العام.



وكتب خان في صحيفة «أوبزرفر» البريطانية أن الموافقة على «زيارة دولة لرئيس امريكا لا يتفق سلوكه المثير للجدل مع قيم المساواة والحرية والحريات الدينية التي تأسست عليها الولايات المتحدة، أمر لا يتماشى مع القيم البريطانية».

واستقبلت الملكة إليزابيث الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا لدى وصولهما إلى قصر باكنغهام.



ورحب الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته كاميلا بترمب وزوجته قبل أن يلتقيا بالملكة.

ووصل ترمب وميلانيا إلى القصر بطائرة هليكوبتر وهبطا في حديقة القصر الملكية الخلفية.

وسيلتقي ترمب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي انتقد طريقة إجرائها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول «بريكست»، في مقابلات مع صحف بريطانية، وقد اشاد ترمب في وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي يؤيد الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق،وتمنى ترمب ان يتولي المستر جونسون رئاسة الحكومة خلفاً لها.

واثنى ترمب في المديح في نايجل فاراج زعيم حزب «بريكست» الذي فاز في الانتخابات الأوروبية والذي يمثل الحزب اليمني البريطاني المتشدد.

تصريحات ترمب رد عليها دان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن معتبراها «تدخل غير مقبول في الديمقراطية البريطانية».

ورفض كوربن حضور حفل العشاء الذي ستقيمه الملكة، لرئيس «يمزق المعاهدات الدولية ويدعم إنكار تبدل المناخ ويستخدم خطاباً عنصرياً».

وتشير الاخبار ان ترمب يضغط على لندن لاستبعاد مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات من شبكتها للجيل الخامس (5جي).

ويناقش ترامب العلاقات التجارية الأساسية لبريطانيا في مرحلة ما بعد «بريكست» لتكون مميزة مع امريكا،

ويطمح ترمب ان يجري مفاوضات للتبادل التجاري الحر مع بريطانيا، ترمب عقلية تجارية، تفوق بمجال حلب ابقار الخليج السمينة، وتميز في تطوير التجارة مابين امريكا واوروبا لكن لايستطيع يحلبهم مثل حلب ابقار الخليج وانما يتعامل معهم لتبادل التجاري المتكافيء، عمليات الحلب وفرض الجزية وفرهدة الاموال مخصص فقط للدول الخليجية البترولية الثرية حسب وصف ترمب لهم، انا من المعجبين بشخصية ترمب الذي يهدف لكسب المال لرفاهية الشعب الامريكي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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