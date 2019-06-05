تويتر يستذكر نقيب مارينز باكستاني الاصل قتل بتفجير انتحاري في ديالى قبل 15 عاما ترجمة خولة الموسوي

2019/06/05 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر تويتر الامريكي النقيب همايون ثاقب مزام خان (9 سبتمبر 1976 – 8 يونيو 2004) كان ضابطًا في جيش الولايات المتحدة .ولد في الإمارات العربية المتحدة لأبوين باكستانيين ، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته كصبي صغير.التحق بجامعة فرجينيا ، حيث كان عضواً في فيلق تدريب ضباط الاحتياط بالجيش .وعند التخرج في...

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