الثقة بالنفس أداة وعي

2019/06/05 | 04:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قاسم محمد الياسري

القوة النفسية التي تمكنك من ادارة ذاتك وتبرمج اولوياتك هي التي تحقق اهدافك ولكي تكتمل سعادتك في الحياة وتنتصر على نواقصها فعليك أن

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