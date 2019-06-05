2019/06/05 | 04:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفلات العيد في السعودية على شاشة "روتانا"تنقل شبكة قنوات "روتانا" خلال عيد الفطر أهم وأكبر حفلات العالم العربي مباشرة من مسارح المملكة العربية السعودية مع كوكبة من أبرز النجوم.وتعرض في التاسعة مساء بتوقيت السعودية حفلة الفنان رابح صقر والفنانة أنغام على "روتانا موسيقى"، وحفلة الفنان حسين الجسمي والفنانة أصالة عبر "روتانا خليجية"، وحفلة الفنان خالد عبد الرحمن والفنان رامي عبدالله على "روتانا كليب".أما الخميس، فنتابع حفلة الفنان محمد عبده على "روتانا خليجية"، وحفلة الفنان جابر الكاسر والفنان حاتم العراقي على "روتانا كليب"، وحفلة الفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال الزغبي على "روتانا موسيقى"، وحفلة الفنان وليد الشامي عبر قناة "ال بي سي".

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