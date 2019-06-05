جاي-زي أول بليونير في مجال موسيقى الراب

2019/06/05 | 04:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاي-زي أول بليونير في مجال موسيقى الرابنيويورك - أصبح جاي-زي أول فنان راب يحقق ثروة تفوق البليون دولار بفضل استثماراته في مجال العقارات والموسيقى وغيرهما، وفق ما ذكرت مجلة "فوربز" المتخصصة.وكتبت "فوربز في مقال مكرس لجاي-زي زوج المغنية بيونسيه، أن نجم الراب الأميركي "راكم ثروة قدرها بليون دولار ما يجعله واحداً من أصحاب البلايين القلائل في أوساط الترفيه والأول في مجال الراب".وترعرع جاي-زي في مسكن شعبي في حي بروكلين في نيويورك وباع المخدرات في شبابه، لكنه حقق النجاح بعد ذلك على الطريقة الأميركية.فهو بات محترماً في أوساط الأعمال في نيويورك وأقام علاقة صداقة مع الرئيس السابق باراك أوباما.ودرّت عليه حصصه في شركتين لإنتاج الكحول 320 مليون دولار.وتبلغ قيمة المجموعة الموسيقية للفنان البالغ 49 عاماً نحو 75 مليون دولار، فيما تصل قيمة خدمة "تايدل" للموسيقى بالبث التدفقي التي أسسها إلى مئة مليون دولار.ومع زوجته بيونسيه يملك جايز-زي شقة في حي ترابيكا الراقي جداً في مانهاتن، فضلاً عن ممتلكات في ضاحية نيويورك وحي بل إير في لوس انجليس.وتقدر قيمة العقارت التي يملكها بخمسين مليون دولار.وأتى في المرتبة الثانية المنتج ديدي المعروف سابقاً باسم باف دادي والذي قدرت ثروته بنحو 825 مليون دولار.أما ثروة المنتج دكتور دراي فهي 770 مليون دولار، وفق مجلة "فوربز".والرجال الثلاثة هم أغنى ثلاثة أشخاص في مجال الراب وفي مجمل الأوساط الموسيقية الأميركية أيضاً.

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