2019/06/05 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي انهم صدّوا أمس هجوما لجيش موزمبيق على موقع لهم في قرية “ميتوبي” بمنطقة “ماسيميووا” وقتلوا عددا من الجنود وأصابوا آخرين بجروح.ومقتل وإصابة 25 من جنود الجيش الكونغولي أمس إثر مهاجمة داعش الارهابي ثكنة لهم في قرية “روانغوا” بمنطقة بيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش الارهابي يعلن مقتل وجرح 25 جنديا كونغوليا وصد هجوم في موزمبيق) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش الارهابي يعلن مقتل وجرح 25 جنديا كونغوليا وصد هجوم في موزمبيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).