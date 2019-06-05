الفرفار العياشي - واقعة جمعة اسحيم: عنف العنف ؟

2019/06/05 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي سياق المقال : *** خلال شهر رمضان الماضي 2018 حادثة عرفتها احدى قرى جمعة اسحيم القريبة من مدينة اسفي الساحلية , حين قام مجموعة من شباب القرية باحتجاز رجل و امراة في خلاء في شهر رمضان في منتصف النهار و ثم الاعتداء عليهم وبقسوة مبالغ فيها مع توثيق لحظات العنف , وافتخار الشباب انهم يقومون بحماية و حراسة اخلاق و قيم قريتهم من حماقات و فساد الغرباء , الفيديو عرف انتشارا كبيرا و خلف نقاشا عم......

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