2019/06/05 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – يسعى النظام الإيراني من معارضته لارجاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إلى لفت الأنظار إليه في ظل اشتداد الأزمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تناور الضغوط الأميركية بفتح جبهة مواجهة مع أوبك) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تناور الضغوط الأميركية بفتح جبهة مواجهة مع أوبك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).