رسمياً: هدف ميسي بشباك ليفربول الأفضل في دوري أبطال أوروبا

2019/06/05 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن اختيار هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني بشباك نادي ليفربول الإنكليزي كأفضل هدف بالبطولة هذا العام.

وكان ميسي قد سجل هدفاً رائعاً بشباك الريدز خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي البطولة من ركلة حرة رائعة.

ونال هدف ميسي أغلب أصوات الجماهير عقب منافسة شرسة مع العديد من الأهداف الرائعة الأخرى بالبطولة.

وكان نادي ليفربول قد نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال اوروبا هذا الموسم عقب تغلبه على نظيره توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين في المباراة النهائية.

أما برشلونة فودع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي هذا الموسم على الرغم من فوزه على ليفربول بثلاثية نظيفة في الذهاب إلا أنه سقط في الإياب برباعية نظيفة.

وتألق ميسي بصورة ملفتة للنظر خلال مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث نجح في تسجيل اثنى عشر هدف وصنع ثلاثة أهداف.

كما تألق ميسي رفقة البلوغرانا ببطولة الدوري المحلي حيث قاد الفريق للتتويج بالبطولة واستطاع أن يحرز ستة وثلاثين هدفاً حسم من خلالها جائزة الحذاء الذهبي عقب منافسة مع كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم ينجح برشلونة في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ آخر نسخة توج بها قبل أربعة أعوام عندما تغلب على يوفينتوس الإيطالي بالمباراة النهائية وتوج باللقب الخامس في تاريخه تحت قيادة لويس إنريكي وقتها.

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