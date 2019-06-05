الحرائق تلتهم محاصيل الإيزيديين في شنكال

2019/06/05 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق كبير في ناحية كرعوزير بقضاء شنكال، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن احتراق مساحات كبيرة من محاصيل الكورد الإيزيديين.

وقال إدريس زوزاني، المسؤول في الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنكال،: «نشب حريق بعد ظهر الثلاثاء في قرية وردية التابعة لناحية كرعوزير في شنكال، ما أسفر عن احتراق مساحات كبيرة من حقول الفلاحين الكورد الإيزيديين المزروعة بالقمح والشعير، تقدر بـ 1500 دونم».

وأضاف «شدة النيران أدت إلى انتشار الحريق حتى وصل إلى جنوب شنكال، وحتى الآن لم تتم السيطرة عليه بشكل كامل، لأن الحكومة العراقية لم تهب لمساعدة المواطنين بالشكل المطلوب، وأرسلت عدداً قليلاً من عربات الإطفاء إلى مكان الحادث».

وحول سبب هذا الحريق، قال المسؤول في الديمقراطي الكوردستاني: «نأمل أن يكون الحريق قد نشب دون قصد في محاصيل الفلاحين الكورد، لأن ميليشيات الحشد الشعبي ومسلحي داعش طالبوا المزارعين أكثر من مرة بنصف المحصول لهذا العام».

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