ترامب يعد ماي باتفاق مهم بعد بريكست

2019/06/05 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مهم للغاية مع بريطانيا بعد بريكست خلال لقائه

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