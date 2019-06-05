قلب بغداد يتنفس بفتح شوارع المنطقة الخضراء

2019/06/05 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عادت المنطقة الخضراء التي لطالما كانت تمثل قوة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وباتت بعده رمزاً للاحتلال الأميركي ثم

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