صندوق النقد: الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود بمواجهة الحصار

2019/06/05 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد القطري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وانخفاض أسعار

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