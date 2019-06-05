واشنطن: داعش قد يعود إلى الساحة في سوريا والعراق

2019/06/05 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن السوري، جيمس جيفري، من خطورة عودة تنظيم "داعش" إلى الوجود، مشيرا إلى بقاء أعداد كبيرة من مسلحيه داخل "خلايا نائم...

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