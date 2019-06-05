2019/06/05 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ترفع أسرة وكالة "العهد نيوز" أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى المراجع العظام والشعب العراقي المجاهد، داعية المولى القدير بأن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العهد نيوز" تهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العهد نيوز" تهنئ الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).