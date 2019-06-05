محامي ترمب السابق: تقرير مولر كذب واحتيال

2019/06/05 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محامي ترمب السابق: تقرير مولر كذب واحتيالانتقد جون دود، المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تقرير مولر، ووصفه بأنه "عملية احتيال" ولا يستبعد أن مولر قدم بيانا كاذبا.وتوقع دود أن يكون ثمة الكثير من التناقضات في التقرير التي سوف تظهر لاحقًا، ويكشف عنها الوقت.وقال دود: "ليس من المفارقات أن هذا الرجل (مولر)، الذي استمر في إدانة ومحاكمة الأشخاص بجرائم ممنهجة، قدم بيانًا كاذبًا في تقريره".وكان دود قد استقال ككبير محامي ترمب في مارس 2018 على خلفية "تجاهل" الأخير مشورته "بشكل متزايد"، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقتها.

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