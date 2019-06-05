الشيخ الأمين يهنئ العراقيين بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي العراقيين، وذلك بمناسة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال سماحته في تغريدة على صفحته

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