هواء في شبك

2019/06/05 | 05:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي علي

من غير المعقول ان يبذل الفرد جهدا يرافقه بذل مادي وتحضيرات، مقابل أمر لايعود بنفع ملموس او محسوس، او تحقيق غاية انسانية له او

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