2019/06/05 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bTNYPsfmY40

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمي يأخذ راتب من الرعاية الاجتماعية هل يجوز ان اعطيه زكاة الفطرة ؟ شاهد رد السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمي يأخذ راتب من الرعاية الاجتماعية هل يجوز ان اعطيه زكاة الفطرة ؟ شاهد رد السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).