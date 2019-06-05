2019/06/05 | 05:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد إعلام النظام السوري أن مضاداته الجوية تصدت لطائرات مسيرة أطلقها مسلحون في محيط مهبط طائرات هليكوبتر في بلدة جب رملة في ريف محافظة حماة.ولم يرد أي تقارير عن سقوط مصابين أو مزيدا من التفاصيل حول من يقف وراء إرسال الطائرات.ونقلت وكالة”سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري في حماة قوله إن الطائرات مسيرة تابعة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المضادات الجوية للنظام السوري تتصدى لطائرات مسيرة اطلقها مسلحون في حماه وكالة الاستقلال.

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