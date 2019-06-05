2019/06/05 | 05:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع جولين لوبيتيجي، لتولي تدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم المقبل.ونشر النادي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، يعلن خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني لمدة 3 سنوات.ويأتي تعاقد إشبيلية مع جولين لوبيتيجي بعد 7 أشهر على إقالة الأخير من تدريب ريال مدريد الإسباني بسبب سوء النتائج.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “لوبيتيجي” يتولى تدريب اشبيلية لثلاث مواسم وكالة الاستقلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لوبيتيجي” يتولى تدريب اشبيلية لثلاث مواسم) نشر أولاً على موقع (وكالة الاستقلال) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لوبيتيجي” يتولى تدريب اشبيلية لثلاث مواسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الاستقلال).