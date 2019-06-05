2019/06/05 | 06:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع حلول الأعياد، تكثر الاحتفالات مع الأسر والأصدقاء، الأمر الذي يجعل البعض يستسلم لإغراءات الموائد المختلفة في هذه المناسبات ولبعض العادات الغذائية، ومنها حلويات العيد، التي تسهم في الإصابة بالعديد من المشكلات الهضمية والأمراض الصحية.لكن موقع “طب ويب” الصحي يقترح عليكم أصنافا من “الحلويات الصحية” التي تمنح الإنسان شعورا بالطاقة والسعادة دون أن تسبب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدائل صحية لحلويات العيد وكالة الاستقلال.

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