فيديو..خطة العيد الامنية.. فتح الشوارع ورفع الكتل الكونكريتية وتقليل السيطرات..

2019/06/05 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق مع حلول عيد الفطر المبارك شرعت قيادة عمليات بغداد بتنفيذ خطتها الامنية خلال ايام العيد والتي تتسم بالمرونة العالية وعدم قطع الطرق لغرض تسهيل حركة السير في العاصمة بغداد، كما تعتمد الخطة على تأمين دور العبادة والاسواق التجارية والاماكن التوفيهية، التي تشهد اقبالاً كبيراً، حيث تعد هذه الخطة هي الاولى بعد فتح […]

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